Marveld Recreatie

Video: nu ook shows met Bommel en Tom Poes in nieuw pretpark Bommelwereld

VIDEO De mascottes van het nieuwe pretpark Bommelwereld hebben nu ook hun eigen theatervoorstellingen. Bezoekers van het overdekte attractiepark in Groenlo kunnen sinds kort kijken naar korte kindershows in de grote theaterzaal van Bommelwereld. De hoofdrollen zijn uiteraard weggelegd voor naamgever Olivier B. Bommel en zijn vriend Tom Poes.

Er zijn verschillende korte verhalen die worden uitgebeeld aan de hand van vooraf opgenomen dialogen, inclusief een vertelstem. Shows duren ongeveer twaalf minuten. De lage stem van de ijdele beer werd ingesproken door acteur Willian Kleinjan, bekend als Kareltje de Kok uit Avonturenpark Hellendoorn.

Eén van de verhalen draait om de verdwenen sleutel van kasteel Bommelstein: heer Bommel is de sleutel kwijtgeraakt, waardoor het kasteel niet meer afgesloten kan worden en de slechteriken Bul Super en Hiep Hieper dreigen toe te slaan. Tom Poes ziet het voorwerp al snel hangen op de rug van de beer, maar de heer van stand weigert te luisteren.



Films

De klassieke Bommel-uitspraak "als je begrijpt wat ik bedoel" komt meermaals terug. In het logo van het theater is de term Superfilm-onderneming zichtbaar: een verwijzing naar het 21e verhaal uit de Bommel-stripsaga, dat gaat over het opnemen van een film. In de zaal kunnen ook films gedraaid worden.