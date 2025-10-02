Marveld Recreatie

Meer dan alleen een pretpark: Bommelwereld huisvest ook een museum over stripfiguren

FOTO'S Het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld is meer dan alleen een hal met attracties. In het entreeportaal, nog vóór de kaartcontrole, kunnen bezoekers een kijkje nemen op De Bommelzolder: een museum over het werk van Marten Toonder. Hij was de geestelijk vader van de personages Olivier B. Bommel en Tom Poes, waar Bommelwereld op gebaseerd is.

Een fotoreportage van Looopings brengt de bijzondere verzameling met historische spullen in beeld. De collectie is afkomstig van Pim Oosterheert (82), een particuliere superfan die jarenlang zijn eigen Toonder-museum had in Zoeterwoude. Dankzij de samenwerking met Bommelwereld heeft hij zijn levenswerk veilig kunnen stellen.

Oosterheert begon bijna dertig jaar geleden met het verzamelen van alles wat te maken had met de literaire strips van Marten Toonder. Eerst stonden de spullen bij hem op zolder, maar al snel groeide dit uit tot een klein museum aan huis onder de noemer De Bommelzolder. Op 1 juni van dit jaar werd de locatie gesloten.



Nieuwe generatie

Een groot deel van de verzameling is nu ondergebracht in een speciale ruimte in het Bommel-pretpark in Groenlo, onder originele naam. "Goed dat anderen het museum nu hebben overgenomen, zodat nieuwe generaties kennis kunnen nemen van Toonders teken- en literaire kwaliteiten", schreef Oosterheert in een afscheidsbericht op zijn website.



In de nieuwe tentoonstelling vinden bezoekers de complete reeks Bommelsaga-uitgaven uit de periode 1941 tot 1986, naast krantenstrips, boeken en zogeheten ballonstrips. Verder is er een rijke verzameling 'Bommelaria' te zien, waaronder puzzels, posters, beeldjes, schilderijen, servies, textiel en zelfs vloerkleden.



Handtekening

Toch heeft Oosterheert nog enkele persoonlijke stukken thuis gehouden. Zo bezit hij het allereerste Tom Poes-boekje met handtekening van Toonder en een gesigneerd exemplaar dat hij kreeg toen hij de tekenaar persoonlijk ontmoette. "Die zijn me simpelweg te dierbaar", zegt hij daarover.



























































































