Marveld Recreatie

Knuffels, pins en boeken: deze souvenirs vind je in het nieuwe pretpark Bommelwereld

FOTO'S Het nieuwe pretpark Bommelwereld in Groenlo wil de nostalgische striphelden Olivier B. Bommel en Tom Poes opnieuw onder de aandacht brengen bij een jong publiek. Daar horen uiteraard ook souvenirs bij. Bezoekers van het overdekte attractiepark kunnen een aandenken scoren in De Bommel Boetiek, de winkel van Bommelwereld.

Het assortiment bestaat uit Bommel-spullen die grotendeels speciaal voor het pretpark zijn gemaakt, waaronder knuffels, kussens, vlaggen, mokken, bekertjes, ballonnen, pins, keycords, magneten, sleutelhangers, tassen en tutteldoekjes. Er zijn ook gezelschapsspellen, puzzels en actiefoto's te koop.

Verder mag de Tom Poes-boekenreeks niet ontbreken. Binnenkort arriveren nog meer items, waaronder gipsbeeldjes die beschilderd kunnen worden. Naast Bommel-producten biedt men enkele algemene items als griezelknuffeltjes en snoep aan. De Bommel Boetiek bevindt zich bij het begin van de attractiehal, naast Restaurant Cant & Claer.



































































