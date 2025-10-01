Marveld Recreatie

De poorten van een nieuw Nederlands pretpark zwaaien open: bekijk de opening van Bommelwereld

VIDEO De Nederlandse pretparkbranche heeft vandaag kennis kunnen maken met het nieuwe attractiepark Bommelwereld in Groenlo. Journalisten, concullega's en andere relaties trokken vandaag naar de Achterhoek voor de officiële opening van de gloednieuwe trekpleister. Daarbij werden ze verwelkomd door initiatiefnemer en eigenaar Edwin Bomers én de mascottes van Bommelwereld: Olivier B. Bommel en Tom Poes.

Na een welkomstwoord door Bomers en een vragenronde kregen de aanwezigen de kans om de attractiehal te ontdekken. Een negen minuten durende video toont een samenvatting van de speech en antwoorden op enkele vragen, afgewisseld met beelden van de attracties en decors in Bommelwereld.

Bedenker Bomers, die zich liet bijstaan door onder meer designbureau Jora Vision, de Toonder Compagnie en voormalig Efteling-directeur Coen Bertens, noemt zichzelf "een beetje gekke ondernemer uit de Achterhoek". Hij vertelt hoe het idee voor het pretpark ontstond: het is de bedoeling om middels dagrecreatie een boost te geven aan de rustige periodes in zijn vakantiepark Marveld.



Blinde vlek

"Hier in de Achterhoek hadden we een blinde vlek: we hadden hier geen dagrecreatie met een landelijke uitstraling." Jaren geleden stond de eigenaar op het punt om een akkoord te sluiten met de rechthebbenden van het gamemerk Angry Birds. Achteraf is Bomers blij dat hij dat niet gedaan heeft. "Dat was niet echt genoeg voor mij. Bommel en Tom Poes sluiten er eigenlijk echt prachtig bij aan."



Bomers refereerde in zijn speech aan het pretpark Yumble, dat in 2015 openging in Roermond en vier maanden later alweer failliet was. "Weest u gerust: wij gaan nog zeker tien jaar verder." Met Bommelwereld ging hij naar eigen zeggen voor "Efteling-DNA". "De sfeer en de beleving die de Efteling creëert, die willen wij hier eigenlijk ook in die Bommelwereld creëren."



Anton Pieck

De ondernemer benadrukte dat Bommel-tekenaar Marten Toonder in de jaren vijftig gevraagd is om het Sprookjesbos van de Efteling te ontwerpen. Daar had de striptekenaar echter geen zin in. Anton Pieck was dus tweede keus. Bovendien waren er binnen de Efteling in de jaren negentig plannen voor de realisatie van een Bommel-gedeelte. Het project kwam echter niet van de grond. "Droomvlucht is ooit ontworpen voor Bommel", beweerde Bomers.



De bouw van Bommelwereld kostte 30 miljoen euro. Daar zit geen gemeenschapsgeld bij. "Ik roep altijd: als je echt subsidie nodig hebt om iets klaar te maken, moet je eigenlijk gewoon stoppen", aldus de initiator. "Dan heeft het geen zin." Naast Nederlandse toeristen kijkt men ook over de grens: de Duitse markt wordt een belangrijke doelgroep.