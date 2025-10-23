Walibi Belgium

Walibi Belgium viert Halloween in zwembad: Aqualloween

Niet alleen in Walibi Belgium, maar ook in het naastgelegen waterpark Aqualibi kunnen bezoekers dit najaar Halloween vieren. Onder de noemer Aqualloween krijgt het overdekte zwemparadijs van vrijdag 11 oktober tot en met zondag 2 november 2025 een griezelige make-over.

Vanaf zaterdag 25 oktober tot en met zaterdag 1 november heeft wildwaterbaan Rapido een bloederig tintje: het water kleurt 's avonds bloedrood en tussen de badgasten kunnen monsters opduiken. Tegelijkertijd zorgt een dj van 17.30 tot 20.00 uur voor extra halloweensfeer in de golfslagbadzone.

Daarnaast staan van maandag 27 tot en met donderdag 30 oktober drie goochelshows per dag op het programma, telkens om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Ook zullen er acteurs rondlopen om de halloweenervaring compleet te maken.



Rampage

Wie na Halloween nog wil feesten, kan op zaterdag 8 november terecht bij een speciaal evenement dat losstaat van het griezelfeest. Dan houden Aqualibi en het Belgische dancefestival Rampage samen "de grootste bass music pool party ter wereld", van 19.00 tot 01.00 uur.



