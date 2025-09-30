Dolfinarium

Rechter fluit overheid opnieuw terug: geen aanpassingen nodig in Dolfinarium-shows

Het Dolfinarium in Harderwijk heeft opnieuw gelijk gekregen van de rechter in een slepende zaak tegen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft het besluit van de staatssecretaris om een dwangsom op te leggen, opnieuw geschorst. Daarmee mag het zeezoogdierenpark de dierenshows voorlopig blijven uitvoeren zoals voorheen.

De RVO had het Dolfinarium eerder op de vingers getikt omdat in de voorstellingen met dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen onnatuurlijk gedrag te zien zou zijn. Volgens de dienst zou dat in strijd zijn met de dierentuinvergunning. In mei oordeelde de rechter al dat het dwangsombesluit ondeugdelijk was voorbereid. In een nieuw besluit schrapte de RVO drie van de twintig vermeende overtredingen, maar ook dat blijkt nu onvoldoende onderbouwd.

De rechter stelt vast dat de RVO dezelfde fouten opnieuw heeft gemaakt. Zo baseerde de dienst zich nog steeds op losse videofragmenten van shows en YouTube-beelden, zonder het volledige educatieve programma van het Dolfinarium te bekijken. De deskundige die het ministerie inschakelde, had volgens de rechter bovendien geen inzicht in de context of de vergunningseisen.



Van tafel

Daardoor kon hij niet beoordelen of het gedrag van de dieren volgens de regels is toegestaan. Het besluit van de RVO is volgens de rechter "ondeugdelijk voorbereid" en "onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd". Omdat de staatssecretaris niet heeft aangetoond dat het Dolfinarium daadwerkelijk de voorschriften uit de vergunning overtrad, is de handhavingsmaatregel voorlopig van tafel.



De schorsing geldt tot aan de uitspraak in de bodemprocedure, waarin de zaak definitief wordt beoordeeld. Het Dolfinarium laat weten opgelucht te zijn dat de voorstellingen kunnen doorgaan. Volgens directeur Alex Tiebot bevestigt de uitspraak dat de overheid zich te veel baseerde op fragmentarische beelden.



Gehoopt

"We hadden gehoopt dat de RVO na de uitspraak in mei haar aanpak zou herzien", aldus Tiebot. De bodemprocedure, waarin het hele educatieve programma zal worden beoordeeld, volgt op een later moment. Tot die tijd mag het Dolfinarium alle onderdelen van de shows uitvoeren zoals sinds 2019 gebruikelijk is.