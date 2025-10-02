ZooParc Overloon

Na Arnhem en Leeuwarden duiken dieren uit de ijstijd nu op in ZooParc Overloon

Levensgrote prehistorische dieren duiken dit najaar op in ZooParc Overloon. Tijdens een tijdelijk IJstijd-evenement, van vrijdag 3 oktober tot en met zondag 11 januari, kunnen bezoekers oog in oog staan met onder meer een mammoet, een wolharige neushoorn en een poolvos.

De realistische beelden laten zien hoe deze dieren duizenden jaren geleden leefden. Het Noord-Brabantse dierenpark wil met de tentoonstelling niet alleen de prehistorie tot leven wekken, maar ook aandacht vragen voor bedreigde diersoorten van nu.

"Met de IJstijd voegen we een extra dimensie toe aan een dagje ZooParc", zegt general manager Roel Huibers. "We laten zien hoe indrukwekkend dieren uit het verleden waren en maken de verbinding met de soorten die vandaag onze bijzondere aandacht verdienen."



Bingokaart

Voor gezinnen en kinderen zijn er activiteiten rond het thema, waaronder een speurtocht en een bingokaart om alle prehistorische dieren op te sporen. Informatiepanelen in het park geven uitleg over de tijdelijke bewoners.



Eerder waren de decors al te zien in Burgers' Zoo in Arnhem (2023-2024) en AquaZoo in Leeuwarden (2024). Het evenement in Overloon is inbegrepen bij een regulier entreeticket of abonnement.