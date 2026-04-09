Festyland

Nederlands bedrijf levert Vikingachtbaan aan Frans pretpark

Vandaag, 07.52 uur

VIDEO In Frankrijk is afgelopen weekend een nieuwe achtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma Rides geopend. Bezoekers van pretpark Festyland in Normandië kunnen sinds zaterdag een ritje maken in Valkyrie, een family boomerang coaster. Dat is een familieachtbaan die begint met een achterwaartse lift.

Vervolgens leggen passagiers het parcours zowel voor- als achteruit af. De baan doorkruist het Vikinggebied van het park. Valkyrie bereikt een snelheid van zo'n 65 kilometer per uur. Het traject is ongeveer 230 meter lang. Per rit kunnen twintig personen mee, verdeeld over tien karretjes met twee zitplaatsen naast elkaar.

Voor de bouw werd samengewerkt met tientallen bedrijven, voornamelijk uit de regio Normandië. In totaal werkten meer dan vijftig mensen aan het project, dat ruim anderhalf jaar in beslag nam en 4,5 miljoen euro kostte. Er werd onder meer zo'n 780 kubieke meter beton gebruikt en 20 ton staal voor de constructie en fundering.

Caen
Ook is 34 ton hout verwerkt in het stationsgebouw. In het Vikinggebied zijn extra bomen geplant. Festyland ligt in het noordwesten van Frankrijk, bij de stad Caen, op zo'n drie uur rijden van Parijs. Jaarlijks komen er ongeveer 250.000 bezoekers. Er stonden al twee achtbanen van de Franse firma Soquet, geopend in 1997 en 2005.



