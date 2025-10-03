Apenheul

Winteropening Apenheul krijgt dit jaar geen vervolg: dierenpark richt pijlen op 2026

VIDEO De eerste winteropening van Apenheul krijgt voorlopig geen vervolg. Vorige winter was het Apeldoornse dierenpark voor het eerst toegankelijk in de wintermaanden, onder de noemer Winterheul. De apen waren niet te zien. In plaats daarvan stond het evenement in het teken van lichteffecten en videoprojecties.

Het was de bedoeling om er een jaarlijkse traditie van te maken. Hoewel Apenheul tevreden was over het eindresultaat, bleven de bezoekersaantallen van het winterfestival achter bij de begroting. Daarom heeft mede-organisator Mojo, een concertpromotor, besloten om zich terug te trekken.

Dat gebeurde in goed overleg, vertelt een woordvoerster van Apenheul aan Looopings. "We hebben best een positief gevoel overgehouden aan de afgelopen editie, met ruim 30.000 bezoekers", legt ze uit. Dat waren er echter wel minder dan gehoopt. "Gezien de productionele kosten was er een veel hogere doelstelling."



Kostendekkend

Daarom is er komende winter geen Winterheul. "Mojo zag niet de potentie om het binnen een jaar zo groot te maken dat het wel kostendekkend zou zijn." Omdat Apenheul nog wel vertrouwen heeft in het concept, wordt nu gezocht naar een nieuwe partner voor de winter van 2026 en 2027.



"We zien dat een winters evenement potentie heeft, dus daar willen we wel mee doorgaan met een andere partij. Dat staat ook concreet in ons meerjarenplan." Daarom spreekt Apenheul officieel over "een pauze van een jaar". Achter de schermen lopen gesprekken om de plannen voor volgend jaar vorm te geven.



Winterrust

"Misschien dat de invulling lichtjes zal verschillen, maar het zal wat ons betreft niet een heel andere kant op gaan." De focus ligt dan nog steeds op "de natuur, het bos en de Veluwe". Er zijn dus geen plannen om de apen onderdeel te maken van Winterheul: die behouden ook in 2026 hun winterrust.