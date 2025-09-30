Marveld Recreatie

Binnenkijken in Bommelwereld: ontdek het nieuwe overdekte pretpark in de Achterhoek

FOTO'S Nederland is een pretpark rijker. Na meer dan tien jaar plannen en twee jaar bouwen opent deze week Bommelwereld: een overdekt attractiepark rond de wereld van stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes, bedacht door Marten Toonder (1912-2005). Vanaf vrijdag zijn bezoekers welkom. Looopings mocht alvast een kijkje nemen. Dat resulteerde in een uitgebreide fotoreportage.

Bommelwereld, gelegen in de Gelderse stad Groenlo, is onderdeel van een drukbezocht vakantiepark in de Achterhoek: Marveld Recreatie. Bedenker en eigenaar Edwin Bomers sloot een deal met Toonder Compagnie om de figuren van de wijlen striptekenaar te mogen gebruiken. Het volledige park is uiteindelijk ontworpen door de Zuid-Hollandse firma Jora Vision.

Muziek klinkt uit de speakers, de souvenirwinkel wordt ingericht, shows worden gerepeteerd en attracties worden getest: Bommelwereld is er bijna klaar voor, bevestigt Bomers aan Looopings. Hij zegt trots te zijn op het thema én op het attractieaanbod, met daarin verschillende attracties die zeldzaam zijn in overdekte pretparken.



Pittiger

"We hebben bijvoorbeeld een flumeride en een oldtimerbaan binnen staan, dat zie je niet vaak in dit soort hallen", aldus de initiatiefnemer. "Ook onze achtbaan van Vekoma is echt wel een stuk pittiger dan wat je in vergelijkbare hallen aantreft." Bomers besteedde bewust veel aandacht aan het decor: hij wilde voorkomen dat er een kale loods zou opdoemen naast de provinciale weg N18.



Nu staat er een metershoog kasteel. De loods erachter werd ook deels gecamoufleerd met stadsmuren. "Het is een visitekaartje voor iedereen die voorbij rijdt", weet Bomers. Hij heeft de Efteling jaren geleden gevraagd om na sluitingstijd te mogen kijken bij de darkride Symbolica. "Ik wilde het hele gebouw zien. Ik wilde weten hoe het gelukt was om de muren weg te werken en aan het oog te onttrekken."



Geen toegangspoortjes

Dat verzoek werd ingewilligd en de resultaten zijn verwerkt in het design voor Bommelwereld. Bij de ontwikkeling heeft Bomers ook vaak gespard met Coen Bertens, voormalig operationeel directeur van de Efteling. Samen kwamen de heren onder meer tot de conclusie dat het beter was om geen toegangspoortjes te installeren. "Dat ziet er niet gastvrij uit."







In plaats daarvan staan er straks medewerkers bij de poort om tickets te scannen. Het voorportaal, met daarin museum De Bommelzolder en een originele handafdruk van Toonder, is vrij toegankelijk. Vervolgens kan het publiek het park op drie manieren betreden: via een trap die uitkomt bij Restaurant Cant & Claer en souvenirwinkel De Bommel Boetiek, via De Eregalerij en via de Roetsjbaan: een matjesglijbaan.



Posters

De Eregalerij is een rijkelijk gedecoreerde hellingbaan met posters van Bommel en Tom Poes, gebaseerd op de verhalen die als inspiratiebron dienden voor de attracties. Zo fungeren de illustraties een beetje zoals de attractieposters bij de ingang van Disney-parken: passanten krijgen alvast een voorproefje op wat ze binnen gaan beleven.



Bezoekers kunnen vanaf vrijdag zo'n twintig attracties ontdekken, verspreid over zeven themazones: Slot Bommelstein, de Kasteeltuinen, Stad Rommeldam, de Zwarte Bergen, Rivier de Rommel, het Circusterrein en het Uitvindersgebied. Nog niet alles is gereed. Zo ontbreekt nog een decoratief doek boven de façades aan de rand van de hal.







Vliegtuigjes

Om ook in de toekomst voldoende publiek te trekken, werden enkele attracties uit het initiële plan bewaard voor latere fases. Voorbeelden zijn een klein reuzenrad, een parcours met uitzwenkende vliegtuigjes en de Toonder Experience, een interactieve beleving rond de nalatenschap van de schrijver en tekenaar. Verder moet in een bankgebouw over een tijdje nog een walkthrough-ervaring gerealiseerd worden.



Tot slot liggen al ontwerpen klaar voor een heuse Bommel-darkride, aldus Bomers. Er is ruimte vrijgehouden voor een hangend transportsysteem, vergelijkbaar met Droomvlucht uit de Efteling. Toch staat het nog niet 100 procent vast dat de attractie er daadwerkelijk gaat komen, geeft de eigenaar toe. "We gebruiken de beoogde locatie voorlopig voor business-to-business-evenementen en daar blijkt enorm veel vraag naar te zijn."



Avondopenstelling

Online zijn tickets verkrijgbaar voor 22,50 tot 26 euro. Parkeren kost 10 euro. Bommelwereld is de komende weken dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In november en december blijven de poorten op enkele dinsdagen en donderdagen gesloten. Het management speelt met de gedachte om over een tijdje ook incidenteel een avondopenstelling te doen, zodat liefhebbers het park in het donker kunnen bekijken.















































































































































