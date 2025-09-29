Natura Artis Magistra

Youtuber onderzoekt: is de Amsterdamse dierentuin Artis te woke?

VIDEO Reviews liegen er niet om: de Amsterdamse dierentuin Artis wordt door critici omschreven als een woke-bolwerk. Op Trustpilot scoort Artis niet hoger dan 2,7. Zijn de klachten overdreven, of is het dierenpark in onze hoofdstad volledig doorgeslagen met wokegekte? De populaire youtuber Jeffrey Wirtz, beter bekend als Egbert Kanaal, besloot de proef op de som te nemen.

Samen met een bevriende youtuber, die zichzelf MrUnox noemt, bracht hij een bezoek aan de dierentuin om te controleren in hoeverre de recensies kloppen. Dat resulteerde in een melige video met een zogenaamde verborgen camera. De grootste pijnpunten: Artis heeft genderneutrale toiletten en al het voedsel is vegetarisch.

"Kan je een hele dierentuin afschrijven alleen op de toiletten?", vraagt Wirtz zich af. Wat het duo direct opvalt, is dat op de plattegrond naast dieren ook planten worden vermeld. Ook wordt al snel duidelijk dat de dieren in ieder geval géén vegetarisch dieet krijgen - al wordt bij de pinguïns wel letterlijk vis door de strot geduwd.



Vega maandverband

Bij de bavianen en leeuwen zetten Wirtz en zijn compagnon vraagtekens bij het nabootsen van de natuurlijke leefomgeving: de dieren bevinden zich in betonnen kolossen. Tussen de scènes door worden reviews van ontevreden bezoekers voorgelezen. Zo is ene Richard zich naar eigen zeggen kapot geschrokken van "vega ketchup". "Wat is de volgende stap? Vega maandverband?"