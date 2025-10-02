The Amsterdam Dungeon

The Amsterdam Dungeon viert jubileum met moordspel en speciale halloweenshow

The Amsterdam Dungeon viert dit najaar het twintigjarig bestaan met extra spanning en spektakel. De horrorattractie aan het Rokin in Amsterdam organiseert in oktober drie speciale avonden met een nieuw Murder Mystery, een reallife Cluedo waarbij bezoekers zelf op zoek gaan naar een moordenaar tijdens een gemaskerd bal.

Het moordspel speelt zich af in het fictieve stadje Hollowbrook, waar de steenrijke familie Rathwell een mysterieuze avond vol intriges organiseert. Tussen muziek, gelach en geheimen schuilt een dodelijk gevaar, zo is het verhaal. Bezoekers kruipen in de rol van detective en proberen te ontrafelen wie de waarheid spreekt en wie niet.

De interactieve voorstelling is volledig Engelstalig en vindt plaats op de donderdagen 16, 23 en 30 oktober, van 19.00 tot 22.00 uur. Tickets - uitsluitend online verkrijgbaar - kosten 50 euro per persoon, met een minimum van twee kaarten per bestelling.



Huis met de Bloedvlekken

Daarnaast presenteert The Amsterdam Dungeon ter gelegenheid van Halloween een tijdelijke show over het beruchte Huis met de Bloedvlekken. Volgens legendes zijn in een oud grachtenpand nog altijd bloedrode krabbels te zien, achtergelaten door de waanzinnige burgemeester Coenraad van Beuningen.



Bezoekers worden door paragnost A. Vorst uitgenodigd voor een séance waarin de geest van de voormalige bestuurder tot leven lijkt te komen. Naast de tijdelijke toevoeging keert een oud personage terug, de Key Keeper, en zijn er extra schrikmomenten.



Middernacht

Het halloweenseizoen van The Amsterdam Dungeon loopt van zaterdag 4 oktober tot en met zondag 2 november. Op zaterdag 25 oktober en zaterdag 1 november zijn bezoekers welkom tot 22.00 uur, op vrijdag 31 oktober zelfs tot middernacht.



