Efteling

Efteling verlengt onderhoudsperiode Danse Macabre: negentien dagen gesloten

De Efteling heeft langer de tijd nodig voor het onderhouden van de nieuwste attractie Danse Macabre. Bij het bekendmaken van de onderhoudsplanning in juli zou het spookspektakel gesloten zijn van maandag 24 november tot en met vrijdag 5 december. Nu blijkt dat de werkzaamheden langer in beslag zullen nemen.

Op de huidige openbare onderhoudskalender is te zien dat de griezelattractie niet naar verwachting twaalf dagen gesloten blijft, maar negentien dagen. Als we de Efteling-website mogen geloven, duurt de klus van maandag 24 november tot en met vrijdag 12 december.

De Efteling heeft nog niet bekendgemaakt wat er in die periode moet gebeuren. Een onderhoudsbeurt van bijna drie weken is opvallend lang voor een attractie die nog zo nieuw is: Danse Macabre opende minder dan een jaar geleden. Aanvankelijk draaide het systeem opvallend soepel. Sinds in mei een nieuw ritprogramma werd geïnstalleerd, treden echter vaker technische storingen op.



Pieptoon

Men gaat er ongetwijfeld alles aan doen om die te verhelpen. Tegelijkertijd speelt er nog een andere kwestie: tijdens de rit is regelmatig een hoge pieptoon te horen. In februari zei een showengineer dat daarvoor een oplossing in de maak was, maar achteraf bleek het probleem toch moeilijker op te lossen dan gedacht.



Op dit moment zijn Baron 1898, Villa Volta, de Monorail in het Volk van Laaf, Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Nieuwe Kleren van de Keizer buiten gebruik voor onderhoud. In november en december gaan naast Danse Macabre ook de Sprookjesboom, Sirocco, Joris en de Draak, Vogel Rok, Max & Moritz, Fabula en Carnaval Festival voor een langere periode dicht.