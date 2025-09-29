Welkom!
Libéma

Ontwerper gezocht voor landschappen in onder meer Beekse Bergen, AquaZoo en Eindhoven Zoo

Vandaag, 13.49 uur

Recreatiegroep Libéma is op zoek naar een ontwerper die landschappen kan vormgeven voor attractie- en dierenparken. De eigenaar van onder meer Beekse Bergen, AquaZoo Leeuwarden en Eindhoven Zoo heeft een vacature openstaan voor iemand die creatieve ideeën weet te vertalen naar uitvoerbare ontwerpen voor dierenverblijven, themagebieden en andere projecten.

De nieuwe medewerker, verantwoordelijk voor landschap en groen, wordt onderdeel van het ontwerpteam van de afdeling bouw en onderhoud. Die club bestaat uit zo'n veertien specialisten. Vanuit het hoofdkantoor in Rosmalen wordt gewerkt aan uiteenlopende projecten in de verschillende parken van Libéma, waaronder Safaripark en Speelland Beekse Bergen, ZooParc Overloon en mogelijk nieuwe toekomstige locaties.

Het bedrijf verwacht dat de ontwerper een hbo-opleiding in landschaps- en tuininrichting heeft afgerond en minstens vijf jaar ervaring meebrengt. Kennis van programma’s als Photoshop, InDesign, AutoCAD en SketchUp is vereist. De ideale kandidaat heeft volgens Libéma gevoel voor haalbaarheid, kan overzicht bewaren in een dynamische omgeving en heeft affiniteit met leisure en gastbeleving.

Salaris
Wie wordt aangenomen, krijgt een salaris tussen 3500 en 4500 euro per maand, afhankelijk van ervaring. Werknemers mogen bovendien gratis met vijf personen naar alle Libéma-parken en krijgen 50 procent korting op overnachtingen in bijvoorbeeld het Safari Resort of Safari Hotel bij de Beekse Bergen. De vacature voor landschapsontwerper is te vinden op werkenbijlibema.nl.

