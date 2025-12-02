Nieuws

Overnachtingen bij pretparken fors duurder door btw-verhoging op 1 januari

Wie vanaf volgend jaar wil blijven slapen bij een Nederlands pretpark of dierenpark, moet dieper in de buidel tasten. De btw op logies gaat per 1 januari 2026 definitief omhoog van 9 naar 21 procent. Dat betekent een flinke prijsstijging voor overnachtingen in onder meer hotels en vakantiehuisjes bij parken als de Efteling, Duinrell, Slagharen en Walibi Holland.

De verhoging geldt voor alle vormen van kort verblijf, zoals hotelkamers, vakantiehuisjes, stacaravans en andere ingerichte verblijfsruimtes. Ook voorzieningen die bij het verblijf horen, zoals water, elektriciteit en parkeergelegenheid in combinatie met logies, vallen straks onder het hogere tarief.

Bijzonder is dat het nieuwe tarief nu al van toepassing kan zijn. Wie in 2025 een verblijf boekt en volledig of deels vooruitbetaalt voor een overnachting in 2026 of later, betaalt meteen 21 procent btw. Dat geldt ook voor vouchers die bedoeld zijn voor verblijven in het nieuwe jaar.



Hogere prijzen

Voor pretparken met eigen accommodaties komt de maatregel hard aan. De Efteling, met meerdere hotels en vakantieparken, rekent op merkbaar hogere prijzen voor gasten. Volgens het park wordt niet de volledige btw-verhoging doorberekend, maar leidt de maatregel wel tot minder financiële ruimte om te investeren en hogere kosten op te vangen.



In de praktijk kan het verschil oplopen tot vele tientallen euro's per boeking. Een weekend of midweekverblijf wordt daarmee een stuk duurder, terwijl bezoekers daar geen extra voorzieningen voor terugkrijgen. Voor parken en andere vakantie-aanbieders is de concurrentiepositie een pijnpunt. In buurlanden zoals België en Duitsland ligt de belasting op overnachtingen lager.



Ontbijt

Bedrijven vrezen dat Nederlandse vakantiegangers daardoor gemakkelijker net over de grens gaan slapen en pretparken combineren met buitenlandse hotels of pretparkresorts, in plaats van in eigen land te boeken. Niet alles valt overigens onder het hogere tarief: diensten die los worden aangeboden, zoals ontbijt of losse toegang tot een zwembad of attractiepark, blijven belast tegen 9 procent btw.



Bij all-in arrangementen moeten aanbieders de prijs opsplitsen in een deel voor logies (21 procent) en een deel voor de overige faciliteiten (9 procent). Brancheorganisaties en grote recreatiebedrijven hebben eerder al laten weten bezorgd te zijn over de gevolgen. Zij verwachten dat hogere prijzen leiden tot minder boekingen en lagere omzetten, wat uiteindelijk niet alleen de parken raakt, maar ook andere toeristische bedrijven in de regio.