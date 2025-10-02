Selwo Marina

Weer dolfijnen weg bij Parques Reunidos: Spaanse dierentuin stuurt zoogdieren naar China

Een Spaanse dierentuin heeft negen dolfijnen naar China gestuurd. Daarmee neemt wéér een park van de internationale groep Parques Reunidos afscheid van dolfijnen. Eerder verdwenen al dolfijnen uit het waterpark Aquopolis Costa Daurada, Zoo Aquarium de Madrid en het Franse Marineland. Het lijkt erop dat de organisatie geleidelijk afstapt van het houden van dolfijnen in gevangenschap.

Begin september verlieten de negen dieren het park Selwo Marina in Benalmádena, gelegen aan de Costa del Sol. Volgens de Spaanse overheid kreeg eigenaar Parques Reunidos daarvoor toestemming van CITES, het internationale verdrag dat de handel in bedreigde diersoorten reguleert.

De dolfijnen zouden zijn overgebracht naar een dolfinarium op het Chinese eiland Hainan, dezelfde locatie waar eerder ook de dieren uit Madrid en Costa Daurada terechtkwamen. Op de website van Selwo Marina zijn alle verwijzingen naar dolfijnen inmiddels stilletjes verwijderd. Het parkmanagement en Parques Reunidos hebben zelf niet gecommuniceerd over de verhuizing.



