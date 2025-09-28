Welkom!
Kind valt in Efteling-vijver, moeder springt er achteraan

Gisteren, 23.20 uurBeeld: Stijn Baeten

FOTO'S In de Efteling is zaterdag een jongen in een vijver gevallen. Dat gebeurde bij de waterplas voor schommelschip de Halve Maen, in parkdeel Ruigrijk. De moeder van het kind sprong achter haar zoon aan, melden ooggetuigen aan Looopings.

De situatie liep goed af. Op een foto is te zien hoe voorbijgangers staan te kijken terwijl de vrouw het kind in haar armen draagt. Een man is naar beneden geklommen bij de afzettingen bij de uitgang van het schip.

Het is niet duidelijk hoe het kind in het water belandde. De Halve Maen kent geen minimumlengte: in principe mag iedereen een ritje maken. Wel moeten personen met een lengte onder 1.20 meter begeleid worden door iemand van 16 jaar of ouder.



