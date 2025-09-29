Welkom!
Efteling

Foto's: groot onderhoud bij Volk van Laaf in de Efteling breidt zich uit

Vandaag, 16.57 uurBeeld: @cindy_ve, @Coshira_

FOTO'S De Laven steken de handen uit de mouwen. Dit najaar wordt niet alleen de Monorail van het Volk van Laaf in de Efteling opgeknapt. Tijdens het groot onderhoud aan de attractie vinden ook ingrijpende werkzaamheden plaats in de rest van het Lavenlaar. Meerdere huizen staan momenteel in de steigers.

Eerder deze maand verschenen al steigers bij het Slakkenhuys, het stationsgebouw van de Monorail. Inmiddels zijn er eveneens steigerconstructies opgebouwd rond het Leunhuys en het Lavelhuys. Verder is het nabijgelegen Loof en Eerhuys op dit moment afgezet met dranghekken.

Bij het Glijhuys missen al een tijdje enkele glijbanen. Daarnaast werd de uitgang van Lal's Brouwhuys afgesloten. De onderhoudsklus bij de Monorail duurt volgens de planning nog twee maanden, tot en met vrijdag 28 november. Naar verwachting zijn dan ook de renovaties in de rest van het Laven-dorpje grotendeels gereed.

Put
Een ander omvangrijk onderhoudsproject in het Lavenlaar werd in juli afgerond. Toen kon de Efteling het Laafs Loerhuys na anderhalf jaar heropenen. Bezoekers kunnen in het bouwwerk het verhaal achter het Volk van Laaf bekijken en beluisteren, met behulp van een diapresentatie in een put. Er waren eerder problemen met de constructie.























