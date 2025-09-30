Efteling

Elektrische Stoomtrein Efteling al wekenlang buiten gebruik door technische problemen

De elektrisch aangedreven Stoomtrein van de Efteling is al een tijdje buiten bedrijf. In mei nam het attractiepark de omgebouwde locomotief Aagje in gebruik, die tegenwoordig op stroom rijdt in plaats van op steenkool. Sinds begin augustus staat Aagje echter stil.

Daarom is de Efteling nu weer aangewezen op de twee resterende locomotieven, die nog niet zijn omgebouwd: Trijntje en Moortje. "Er zijn een aantal technische problemen met Aagje", bevestigt een voorlichter van het attractiepark aan Looopings.

"Niet alles kan direct worden opgelost omdat we op onderdelen wachten vanuit leveranciers." De Efteling wil Aagje zo snel mogelijk weer operationeel hebben, zegt de woordvoerder. "We kunnen echter geen indicatie geven omdat we afhankelijk zijn van externe partijen."



Opladen

De historische trein Aagje, oorspronkelijk uit 1911, is in Engeland voorzien van een andere tender. Die duwt de locomotief en trekt de wagons. Het opladen gebeurt 's nachts in de werkplaats. Voor het duurzaamheidsproject werkte men samen met smalspoorfirma Alan Keef en Clayton Equipment, een leverancier voor de mijnindustrie.