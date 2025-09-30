Plopsaland Resort Belgium

Met Maya de Bij over Europa vliegen: Plopsaland presenteert plannen voor Vliegende Cinema

FOTO'S Het nieuwe flying theater van Plopsaland Belgium gaat Vliegende Cinema heten. Bezoekers kunnen vanaf 2027 met Maya de Bij over Europa vliegen, dankzij een innovatief attractietype van de Duitse fabrikant Mack Rides. De recordinvestering - die ook een restaurant, een bowlingbaan en een treinstation omvat - moet zorgen voor een stijging naar twee miljoen bezoekers per jaar voor het volledige resort. Nu zijn dat er nog zo'n 1,7 miljoen, waarvan circa 1,4 miljoen voor het attractiepark.

Op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona kon Plopsaland vorige week eindelijk bevestigen dat het Vlaamse pretpark een zogeheten airific theater had besteld: een variant op een flying theater met een dubbele gondel die kan draaien. Zo kunnen bezoekers in- en uitstappen terwijl aan de andere kant passagiers in de attractie zitten. Het concept zorgt voor een hogere capaciteit, zonder twee filmzalen neer te hoeven zetten.

Vandaag komt een eerste ontwerp van het exterieur naar buiten. De Franstalige titel luidt Cinema Volant. Hoewel er in Europa al verschillende flying theaters staan, haalt Plopsaland Europa's eerste airific theater in huis. Daarom wordt gesproken over een "Europese primeur". "In een bewegende gondel zweven bezoekers virtueel in een immense filmkoepel, waardoor de illusie ontstaat dat men echt vliegt", aldus Plopsa.



Catalogus

In de attractie zullen verschillende films gaan draaien. Reguliere bezoekers zien overdag een vlucht over Europa met Studio 100-mascotte Maya de Bij. 's Avonds is het mogelijk om voor verblijfsgasten van het Plopsaland Resort te putten uit een catalogus van bestaande films uit andere flying theaters. Voor projectie en audio wordt samengewerkt met de Belgische speler Barco.







Met de komst van het complex met de Vliegende Cinema ondergaat het Dorpsplein van Plopsaland een ingrijpende transformatie. Het entreegebied, dat Plopsaland Plaza gaat heten, moet "de centrale ontmoetingsplek van het resort" worden, inclusief een bowlingbaan, een nieuw station voor de Plopsa Express en een Grand Café waar klassiekers als stoofvlees en steak tartaar op het menu staan.



Nieuwe standaard

Men noemt het "de volgende stap in de uitbouw van een volwaardig resort". Mede-eigenaar Hans Bourlon van Studio 100 wil de bestemming in De Panne "naar een internationaal niveau tillen". "Met deze investering willen we een nieuwe standaard zetten in beleving en kwaliteit." Nooit eerder stak Plopsaland zo veel geld in één project.



Het record stond tot nu toe op naam van vakantiepark Plopsaland Village, waarvan de bouw 23,5 miljoen euro kostte. In Plopsaland Plaza wordt 25 miljoen euro gestoken. Tegelijkertijd realiseert men een nieuw restaurant rond Piet Piraat - ter vervanging van de oude Piratengrill - en een nieuw Verkeerspark. Het bestaande verkeersparcours moet wijken voor het flying theater.







Verbinden

Maya de Bij, een figuurtje uit 1912, gaat dus een belangrijke rol spelen in de film in de Vliegende Cinema. "Het is bijzonder dat we een figuur die zoveel generaties aanspreekt, kunnen verbinden met een innovatieve attractie", liet Studio 100-baas Gert Verhulst optekenen. Verder wordt over de film nog niets bekendgemaakt.



Aangezien gekozen is voor een vlucht over Europa, zou het mogelijk zijn dat Plopsaland de film van het flying theater in het Duitse Europa-Park, Voletarium, grotendeels gaat hergebruiken. Huisleverancier Mack ontwikkelde voor Europa-Park een film met vijftien scènes uit Duitsland, Italië, Kroatië, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, IJsland, Oostenrijk, Spanje en Nederland. Sommige shots zijn ter plaatse gefilmd, andere shots werden geanimeerd.



Efteling

Bij de ontwikkeling van Voletarium had Europa-Park al plannen om samen te werken met een ander attractiepark, namelijk de Efteling. Aanvankelijk was het de bedoeling om twee soortgelijke attracties te ontwikkelen voor beide parken, met dezelfde film. Toenmalig Efteling-directeur Bart de Boer zag het idee zitten, maar de samenwerking is uiteindelijk gestrand. Vervolgens realiseerde Europa-Park de vliegsimulator alsnog op eigen houtje.



