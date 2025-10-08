Walibi Holland

All You Need Is Ed: Walibi's Eddie de Clown ontpopt zich tot liefdesdokter tijdens Halloween Fright Nights

VIDEO Robert ten Brink kan wel inpakken: tijdens de Halloween Fright Nights van 2025 presenteert Walibi-mascotte Eddie de Clown zichzelf als de enige echte Doctor Love. Onder de noemer All You Need Is Ed bestaat het showprogramma van de gruwelijke gastheer dit jaar uit parodieën op populaire datingprogramma's. Een videoreportage van Looopings brengt alle showblokken in beeld.

Bezoekers kunnen in de scare zone Festival of Freaks meedoen aan spelletjes gebaseerd op tv-shows over de liefde, met een Fright Nights-twist: The Bachelorette wordt The Bachelor-Ed, Ex on the Beach wordt Ed on the Beach en Married at First Sight wordt Married at First Fright. Regelmatig klinkt een jingle met de tekst "All You Need Is Ed", een knipoog naar de Beatles-hit All You Need Is Love.

De interactieve showtjes zijn er vooral voor het vermaak van het publiek: alle kandidaten krijgen als een bedankje een Fast Lane-kaartje. Zoals ieder jaar krijgt de clown gezelschap van dansers en enkele freaks. Dit keer wordt er gezwaaid met vuur, zwepen, naalden en messen.



Emmaly Brown

Voor de zang is opnieuw Emmaly Brown ingeschakeld. Zij zingt Smells Like Teen Spirit van Nirvana, Money, Money, Money van ABBA, Abracadabra van Lady Gaga, Look What You Made Me Do van Taylor Swift, Oops!... I Did It Again van Britney Spears en Survivor van Destiny's Child.



In Festival of Freaks is ongeveer een uur aan shows te zien. Walibi besteedde de productie uit aan de vaste partner Spot On Shows. Op vrijdag 31 oktober volgt nog een extra verrassing, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Halloween Fright Nights. In de video licht Eddie alvast een tipje van de sluier op over die bijzondere avond.