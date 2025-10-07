Walibi Holland

Blast in Walibi Holland blijft buiten gebruik: attractie deels uit elkaar gehaald

FOTO'S In Walibi Holland wordt nog altijd gewerkt aan thrillride Blast. De attractie, die al sinds half mei gesloten is vanwege een technisch defect, ligt deels uit elkaar. Actuele foto’s tonen hoe één van de armen van het toestel volledig is verwijderd. Eerder liet een woordvoerder weten dat de heropening naar verwachting in september zou plaatsvinden.

Dat is niet gelukt. Hoewel Blast werd aangekleed in de stijl van oud schroot, heeft Walibi de 25 jaar oude attractie nog niet letterlijk naar de schroothoop gestuurd. De werkzaamheden worden voortgezet, maar een heropeningsdatum ontbreekt. Volgens het park worden er specifieke onderdelen vervaardigd door leveranciers.

Wanneer die arriveren, is niet bekend. Blast staat nog steeds vermeld op de onderhoudspagina van de Walibi-website, zonder einddatum. Ook hoedenmolen Los Sombreros blijft dicht, ondanks een eerder uitgesproken verwachting dat deze attractie eveneens in september zou terugkeren.



El Rio Grande

Walibi reageerde niet op een nieuw verzoek van Looopings om commentaar. Vanwege personeelstekorten en weersomstandigheden zijn momenteel nog meer attracties buiten bedrijf: de Skydiver, rondrit Walibi Express, watergevecht Splash Battle en wildwaterbaan El Rio Grande.



De zes sluitingen vallen samen met de drukste periode van het jaar: de Halloween Fright Nights, die afgelopen weekend van start gingen en doorlopen tot en met zondag 2 november. Daarna sluit het park tot de kerstperiode. Het is dus onzeker of Blast en Los Sombreros dit seizoen nog zullen draaien.











