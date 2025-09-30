Efteling

Video: scènes uit Efteling-attractie Symbolica nagebouwd in tuincentrum

VIDEO Bezoekers van een Brabants tuincentrum wanen zich dit najaar in de Efteling. Als onderdeel van een grote kerstshow in Avri Bloem- en Tuincentrum, gelegen in Oosteind, werden scènes uit de bekende Efteling-attractie Symbolica nagebouwd. Zo verscheen de grote tafel uit de Koningszaal naast een vijver met bewegende plateaus. Daarop staan twee dansparen.

Achter de tafel zitten bewegende figuren van Pardoes, koning Pardulfus en prinses Pardijn. Er wordt eveneens gebruikgemaakt van fonteinen en bewegende lichtornamenten, geprogrammeerd op de originele soundtrack van Symbolica.

Af en toe klinkt bij het tafereel ook andere muziek, namelijk de melodie van Danse Macabre. Even verderop zien we een replica van het Botanicum, de plantenkas die verandert in een aquarium. De Fabelvis neemt er een duik, net als in de darkride in Kaatsheuvel.



Sneeuwpoppen

Avri staat erom bekend flink uit te pakken in Efteling-sferen tijdens de jaarlijkse kerstshow. De afgelopen jaren presenteerde het tuincentrum al eigen versies van fonteinenspektakel Aquanura, De Indische Waterlelies, De Trollenkoning, de Wensbron en op en neer bungelende Carnaval Festival-sneeuwpoppen.