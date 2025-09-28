Movie Park Germany

Wie durft? Movie Park serveert hapjes met meelwormen tijdens Halloween

FOTO'S Movie Park Germany daagt bezoekers uit om tijdens het Halloween Horror Festival een spannende snack te proberen. Het Duitse pretpark verkoopt hapjes met een topping van... meelwormen. Bij een kraampje is voor 5,50 euro een portie champignons of gebakken aardappelen verkrijgbaar.

Waaghalzen kunnen ervoor kiezen om daar meelwormen aan toe te voegen. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Wel waarschuwt een informatiebord bij de kraam dat bezoekers geen geld terug krijgen als ze spijt hebben van hun keuze. "Meelwormtopping op aanvraag (geen retour)", valt er te lezen.

Verder biedt men knoflooksaus, kruidenboter en aardappelcrème aan. Het kraampje bevindt zich in parkdeel The Hollywood Street Set, tegenover souvenirwinkel The Toymaker. Het Halloween Horror Festival vindt plaats op 22 dagen tussen eind september en begin november.



Nootachtig

Meelwormen zijn de larven van een keversoort. Ze worden in sommige landen veelvuldig gegeten. In de Europese Unie zijn de insecten sinds 2021 officieel toegestaan als voedingsmiddel. Ze worden meestal gedroogd of geroosterd geserveerd en hebben een nootachtige smaak.











