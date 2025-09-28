Bobbejaanland

Bobbejaanland treedt strenger op tegen brillen in attracties

Bezoekers van Bobbejaanland mogen hun bril niet meer ophouden in attracties. Het Vlaamse pretpark handhaaft sinds kort een streng brillenverbod, ook bij rides die niet over de kop gaan. Waar medewerkers het dragen van een bril voorheen vaak door de vingers zagen, wordt er nu strikt gecontroleerd. Zelfs brillen die met een bandje vastzitten, moeten nu af.

Volgens een woordvoerster van het park is het beleid an sich niet nieuw. "Op alle attractieborden staat al jaren dat brillen moeten worden afgezet om veiligheidsredenen. Losse items mogen niet mee op attracties. Dat is in alle pretparken zo." De voorlichtster geeft toe dat de regel niet altijd even goed werd nageleefd.

"Sinds enkele weken zien we daar strenger op toe. Buiten veiligheid zit hier verder niets achter." Op social media regent het reacties van brillendragers die zich belemmerd voelen. In een Facebook-groep voor abonnementhouders schrijven veel bezoekers dat ze last hebben van de regel, omdat ze zonder bril nauwelijks iets zien.



Speedy Bob

"Ik moest mijn bril afzetten in Speedy Bob, terwijl ik dan alles wazig zie", meldt een bezoeker. "Ik moest hem de hele rit in mijn hand vasthouden. Dan kan ik hem beter op mijn hoofd laten staan." Een moeder zegt dat haar zoon met sterkte +9 zijn bril ook moet afzetten. "Hij ziet dan amper iets van de attractie."



Weer een ander schrijft: "Bij sommige attracties mag je de bril niet eens vasthouden en kluisjes zijn er niet. Toch is Bobbejaanland niet verantwoordelijk voor schade of diefstal. Dat vind ik belachelijk." Volgens de woordvoerster worden brillen bij noodsituaties niet vergeten. "In geval van evacuatie zorgen we ervoor dat de bril eerst bij de juiste persoon terechtkomt."



Koord

Toch blijft de maatregel gevoelig liggen bij personen die hun bril nodig hebben om goed te kunnen zien. "In Typhoon, Sledge Hammer en Fury heb ik er alle begrip voor, maar bij andere attracties die niet over de kop gaan, snap ik het niet goed", klinkt het op Facebook. "Ik wilde zelfs een koord gebruiken om mijn bril vast te maken aan mijn hoofd, maar dat is zelfs niet goed genoeg."