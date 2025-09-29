Efteling

Efteling-show op Videoland mist één grote naam: Bløf

VIDEO Wie het Efteling Grand Spectacle terugkijkt op Videoland, zal één aanwezige artiest missen. De eenmalige spektakelshow op de Aquanura-vijver is volledig terug te kijken op de streamingdienst van RTL, met uitzondering van één segment. Een optreden van Bløf ontbreekt. De Zeeuwse band van zanger Paskal Jakobsen vertolkte in de Efteling het nummer Alles Is Liefde.

Dat gebeurde na het lied Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. In de reportage op Videoland wordt daarna direct geschakeld naar de scène met Efteling-mascotte Pardoes, die met drones toverde: Bløf is nergens te bekennen. Het ontbreken van de bekende band heeft te maken met uitzendrechten, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

Bløf wilde tegen betaling best komen optreden, maar weigerde om onderdeel te zijn van de RTL-video. Wie Jakobsen en de muzikanten wil zien optreden in de Efteling, is aangewezen op filmpjes die bezoekers op YouTube hebben gezet. "Vooraf is afgesproken dat zij niet in de registratie komen", aldus de voorlichter.



Schreeuwen

Verder is de stream op Videoland een vrij accurate weergave van de avond, al werd er wel iets gecensureerd: in Schuitmakers hit Engelbewaarder schreeuwen feestgangers om één of andere reden traditiegetrouw "tegen je praat, hoer" in het refrein. Om ervoor te zorgen dat de video geschikt is voor alle leeftijden, heeft men dat laatste woord steeds weggeknipt.