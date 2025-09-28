Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Fries pretpark verkoopt blikvanger aan kermisexploitant: Super Nova verdwijnt

FOTO'S Een pretpark in Friesland heeft een opvallende attractie verkocht aan een kermisexploitant. Na dit seizoen verdwijnt de ride Super Nova uit attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. De blikvanger gaat op de Nederlandse kermis reizen onder de naam Tiki-Wave.

Super Nova werd in 1993 gebouwd door de Nederlandse firma Mondial Rides. Het gelijknamige attractietype bestaat uit een elf rijen tellende langwerpige gondel die met behulp van twee armen omhoog wordt gelift. De armen kunnen los van elkaar draaien, zodat een golvende beweging ontstaat. Elke rij heeft vier zitplaatsen, dus per rit kunnen maximaal 44 personen mee.

Tussen 1993 en 2006 was de attractie in handen van een Oostenrijkse exploitant, toen onder de noemer Surf Dance. Nu neemt Boy Verbruggen de 32 jaar oude attractie over van Duinen Zathe. Hij zorgt voor een kleine restyle, blijkt uit een vrijgegeven ontwerp.



Ritme van de zee

"Ontspan, geniet en laat je meevoeren door het ritme van de zee", luidt de beschrijving op social media. Tiki-Wave moet zorgen voor "een unieke ervaring die voelt als vakantie". Het is nog niet duidelijk wanneer de attractie voor het eerst op de Nederlandse kermis zal verschijnen.



Bezoekers van Duinen Zathe kunnen op zondag 26 oktober voor het laatst een ritje maken. Daarna zal de attractie het park verlaten. "We willen graag wat nieuws en we zijn met veel dingen bezig", aldus de voorlichtster. Daarover moet later meer bekend worden. "Aan het einde van het jaar weten we meer."







