Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Parc Astérix Paris

Belgische youtuber springt over hekken in Parc Astérix: 'Ik heb zojuist 65 euro bespaard'

Vandaag, 14.57 uur

VIDEO Een Belgische youtuber laat zien hoe het is gelukt om gratis binnen te komen in het Franse pretpark Parc Astérix. Jamie Sanders publiceerde de afgelopen jaren al meerdere video's van succesvolle insluippogingen bij Belgische en Nederlandse pretparken op zijn YouTube-kanaal Yung Jamie. Dit keer besloot hij af te reizen naar Frankrijk.

"We zoeken nu naar een zwakke plek in het hek, om eroverheen te klimmen", zegt Sanders in de ruim acht minuten durende Engelstalige video. Hij klimt in een bosgebied over een hek heen, maar daarmee komt het attractiepark nog niet in zicht. "Ik ben al een uur aan het zoeken rond het park en ik heb geen manier gevonden om binnen te komen."

Uiteindelijk lukt het om een gebied achter houten achtbaan Tonnerre 2 Zeus te bereiken, waar hij - voorzien van een veiligheidshesje - de wachtrij betreedt en in tegenovergestelde richting de rij uit loopt. "Dit is hoe we dat doen man, gratis entree, ik geef geen fuck", klinkt het vervolgens. "Ik heb zojuist 65 euro bespaard."

Wees niet boos
De videomaker richt zich rechtstreeks tot het beveiligingsteam van Parc Astérix. "Wees niet boos beveiligers, ik help jullie door de zwakke plek aan te wijzen. En nu gaan we genieten van het gratis park." Sanders kan het niet laten om zich ook in het park nog te misdragen: hij filmt illegaal in attracties, springt in het water, steelt snoep uit een restaurant en stapt de piste in bij een theatershow.

De lijst van parken waar Yung Jamie de beveiliging omzeilde, wordt steeds langer. Eerder kwam hij al binnen Bellewaerde Park, Plopsaland Belgium, Toverland, Bobbejaanland, Rivoli Rotterdam en Avonturenpark Hellendoorn. "Ik wilde deze video maken in een Belgisch pretpark, maar ik ben verbannen uit alle Belgische parken", zegt de youtuber."Daarom moet ik de grens over, in Frankrijk."



Meer Parc Astérix Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be