Parc Astérix Paris

Belgische youtuber springt over hekken in Parc Astérix: 'Ik heb zojuist 65 euro bespaard'

VIDEO Een Belgische youtuber laat zien hoe het is gelukt om gratis binnen te komen in het Franse pretpark Parc Astérix. Jamie Sanders publiceerde de afgelopen jaren al meerdere video's van succesvolle insluippogingen bij Belgische en Nederlandse pretparken op zijn YouTube-kanaal Yung Jamie. Dit keer besloot hij af te reizen naar Frankrijk.

"We zoeken nu naar een zwakke plek in het hek, om eroverheen te klimmen", zegt Sanders in de ruim acht minuten durende Engelstalige video. Hij klimt in een bosgebied over een hek heen, maar daarmee komt het attractiepark nog niet in zicht. "Ik ben al een uur aan het zoeken rond het park en ik heb geen manier gevonden om binnen te komen."

Uiteindelijk lukt het om een gebied achter houten achtbaan Tonnerre 2 Zeus te bereiken, waar hij - voorzien van een veiligheidshesje - de wachtrij betreedt en in tegenovergestelde richting de rij uit loopt. "Dit is hoe we dat doen man, gratis entree, ik geef geen fuck", klinkt het vervolgens. "Ik heb zojuist 65 euro bespaard."



Wees niet boos

De videomaker richt zich rechtstreeks tot het beveiligingsteam van Parc Astérix. "Wees niet boos beveiligers, ik help jullie door de zwakke plek aan te wijzen. En nu gaan we genieten van het gratis park." Sanders kan het niet laten om zich ook in het park nog te misdragen: hij filmt illegaal in attracties, springt in het water, steelt snoep uit een restaurant en stapt de piste in bij een theatershow.



De lijst van parken waar Yung Jamie de beveiliging omzeilde, wordt steeds langer. Eerder kwam hij al binnen Bellewaerde Park, Plopsaland Belgium, Toverland, Bobbejaanland, Rivoli Rotterdam en Avonturenpark Hellendoorn. "Ik wilde deze video maken in een Belgisch pretpark, maar ik ben verbannen uit alle Belgische parken", zegt de youtuber."Daarom moet ik de grens over, in Frankrijk."