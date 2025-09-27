Serengeti-Park Hodenhagen

Pretpark wil fans laten meebetalen aan achtbaan die niet werkt, ontwerper reageert

VIDEO De directeur van een Duits attractiepark heeft fans opgeroepen om financieel bij te dragen aan een mislukt achtbaanproject. Serengeti-Park in Hodenhagen kampt al jaren met technische problemen bij de prototype-achtbaan Gozimba. Na talloze tegenslagen en een terugtrekkende fabrikant richt het park zich nu tot het publiek om de bouw te redden.

In een nieuwe videoboodschap zegt directeur Fabrizio Sepe dat verschillende fans spontaan hebben voorgesteld om een inzamelingsactie te starten. "Dat is natuurlijk heel erg ontroerend. Duizendmaal dank dat jullie spontaan op dit idee zijn gekomen", vertelt hij. "En natuurlijk... 5 euro maal 70 of 80.000 keer, zou ons natuurlijk totaal ondersteunen, waardoor we alsnog verder kunnen met dit project."

Volgens Sepe kostte Gozimba oorspronkelijk 4,7 miljoen euro. "Inmiddels zitten we op 7,6 miljoen. Dat is 2,9 miljoen dat we er van ons eigen geld in hebben gestoken, omdat ik altijd in dit prototype geloofd heb, zodat we onze waardevolle fans gelukkig kunnen maken. Maar op een gegeven moment kunnen we niet meer." Financiële hulp van fans zou een oplossing kunnen zijn, benadrukt de directeur.



Bankrekeningnummer

Het park heeft inmiddels via social media een bankrekeningnummer gedeeld voor donaties. "Jouw betrokkenheid geeft ons kracht in dit uitdagende project", valt te lezen in een verklaring. "Als je dit wilt doen, kan dat onder vermelding van 'Gozimba' naar IBAN DE19 2519 0001 0630 0030 00."



In een andere video beantwoordt Sepe vragen van bezoekers. Zo zegt hij dat een rechtszaak tegen de betrokken partijen geen optie is. "Dat zou vijf tot zeven jaar duren." Ook verzekeringsgeld is volgens hem niet zomaar te innen: de ontwikkelaar en de metaalbouwer wijzen elkaar aan als verantwoordelijke partij.



Licentiegever

De Zwitserse ontwerper van de attractie, Ride Engineers Switzerland (RES Rides), benadrukt in een verklaring dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de productie. "RES is de licentiegever en technische partner, maar niet de producent of fabrikant van het systeem", stelt het concern.



De daadwerkelijke bouw werd uitbesteed aan een Duits metaalconstructiebedrijf. Volgens RES werden al vroeg aanpassingen geadviseerd, maar zijn die om financiële redenen niet doorgevoerd. "Om het project verder te brengen, ontwikkelde RES vervolgens alternatieve oplossingen en stelde deze beschikbaar aan de betrokkenen."



Voorwaarden

De firma zegt zich nog steeds in te zetten voor een succesvolle ingebruikname zodra aan de voorwaarden is voldaan. Gozimba kampt sinds de bouw met structurele problemen. De baan is 400 meter lang en 25 meter hoog. Inzittenden zouden met beweegbare vleugels zelf moeten kunnen bepalen hoe vaak ze over de kop gaan.