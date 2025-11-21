Efteling

Extraatje voor gasten Efteling Grand Hotel: na sluitingstijd het Sprookjesbos in

De Efteling komt met een bijzonder extraatje voor gasten van het Efteling Grand Hotel. In de kerstvakantie wordt geëxperimenteerd met exclusieve toegang tot het Sprookjesbos, vóór openingstijd én na sluitingstijd. Het gaat om een proef. Nu mogen hotelgasten nog een half uur eerder naar binnen dan het reguliere publiek.

Tussen maandag 22 december en zondag 4 januari vindt een pilot plaats, waarbij Grand Hotel-gasten het Sprookjesbos al vanaf 08.00 uur mogen ontdekken: twee uur voordat dagbezoekers welkom zijn. Ze kunnen het bos betreden via de aparte ingang voor hotelgasten, naast de lobby van het Efteling Grand Hotel.

Die komt uit bij het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt. 's Ochtends vroeg zijn de sprookjes echter nog uitgeschakeld: het gebied is toegankelijk "als een wandelbos", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Daarnaast wordt het voor verblijfsgasten van het meest luxe Efteling-hotel mogelijk om tijdens de testperiode langer te blijven hangen.



Operationeel werkbaar

Speciaal voor hen is het Sprookjesbos open tot 22.00 uur in plaats van 20.00 uur. Dan zijn de sprookjes en de verlichting wel gewoon ingeschakeld, weet de voorlichter. "Met deze pilot onderzoeken we hoe gasten de extra openstelling ervaren en of het operationeel werkbaar is", legt hij uit.



Het Efteling Grand Hotel, gelegen tussen het Sprookjesbos en entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, ging in augustus open. Een veelgehoorde wens onder hotelgasten is de mogelijkheid om het Sprookjesbos 's nachts te bezoeken. Met de proef zet de Efteling voor het eerst een voorzichtige stap in die richting, om te zien hoe zulke verruimde toegang in de praktijk uitpakt.



