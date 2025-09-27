Walibi Holland

Walibi Holland: pin, magneet en sleutelhanger om 25 jaar Halloween Fright Nights te vieren

FOTO'S Walibi Holland staat stil bij het 25-jarig bestaan van de Halloween Fright Nights. Het populaire horrorevenement bestaat een kwart eeuw in 2025. Daar wordt aandacht aan besteed in de souvenirwinkel: fans kunnen in de Till Ya Drop Shop speciale jubileummerchandise aanschaffen.

Het gaat om een pin (8,95 euro), een magneet (9,95 euro) en een sleutelhanger (9,95 euro) met de slogan 25 Years of Fear. Opvallend genoeg is dat niet het jaarthema van 2025. Dat is namelijk Souls for Sale. Er werd een commercial ontwikkeld met mascotte Eddie de Clown als veilingmeester, maar Walibi heeft het spotje teruggetrokken na landelijke ophef.

De Till Ya Drop Shop bevindt zich bij de uitgang van lanceerachtbaan Xpress: Platform 13. Andere nieuwe items zijn hoodies en T-shirts met onder meer bloedspetters en een kijkwijzer voor horrorfilms, het hoofd van Eddie de Clown en Daysee, de mascotte van Spooky Days.



31 oktober

In de rest van het pretpark wordt het feestelijke jubileum niet uitgebreid gevierd: er zijn voor het eerst in zeven jaar geen grote nieuwigheden. Fans die toch iets speciaals willen beleven, zullen geduld moeten hebben tot vrijdag 31 oktober. Dan zorgt het pretpark voor een "exclusieve avond" met een verrassing.



De nieuwe souvenirs zijn gebaseerd op een ontwerp uit 2020, toen de Fright Nights twintig jaar bestonden. Destijds stond er 20 Years of Fear op een magneet. Het design van het item werd hergebruikt voor de nieuwe uitvoering. In 2020 haalde Walibi al na twee avonden de stekker uit het evenement omdat bleek dat de coronamaatregelen niet nageleefd konden worden.



























