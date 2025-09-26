Welkom!
Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp introduceert vegetarisch kindermenu met olifantenburger

Gisteren, 21.08 uur

Diergaarde Blijdorp zet vanaf maandag 29 september een vegetarisch kindermenu op de kaart. De Rotterdamse dierentuin presenteert de zogenoemde Olifantastische burger, samengesteld op basis van tarwe en geïnspireerd op het dieet van olifanten. Het menu werd gekozen na een proefronde bij een panel van kinderen.

De maaltijd bestaat uit een plantaardige burger, een appel, een fruitdrank en een spelelement in de vorm van een Dierenmattie-placemat, beschikbaar in vier varianten. Voor het menu, dat 9,25 euro kost, werkte Blijdorp samen met de Rabobank en Het Nieuwe Nassen, een regionaal initiatief dat organisaties helpt hun menukaart duurzamer en plantaardiger te maken.

Het speciale menu is verkrijgbaar in de twee grootste restaurants van de dierentuin: De Lepelaar en de Oewanja Lodge. Met de introductie wil Blijdorp kinderen op een speelse manier bewustmaken van de voordelen van een plantaardig dieet.

