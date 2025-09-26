Leveranciers

Duitse attractiebouwer in opspraak: dodelijk incident en rechtszaak rond nieuwe achtbaan

De Duitse attractiebouwer Mack Rides is verwikkeld geraakt in juridische procedures rond een opzienbarende achtbaan in de Verenigde Staten. In het Amerikaanse themapark Universal Epic Universe in Orlando blijft de sensationele dubbele launch coaster Stardust Racers sinds woensdag 17 september gesloten naar aanleiding van een dodelijk ongeval.

De 32-jarige Kevin Rodriguez Zavala werd onwel tijdens een rit en overleed later in het ziekenhuis. De lijkschouwer concludeerde dat hij stierf aan "meerdere stomptrauma's". Zijn familie heeft de bekende Amerikaanse advocaat Ben Crump in de arm genomen. Hij eist volledige openheid over de omstandigheden van alle betrokken partijen, waaronder de fabrikant.

Intussen heeft een andere bezoeker, Sandi Streets, Universal Orlando aangeklaagd. Zij stelt dat ze enkele weken voor de officiële opening gewond raakte tijdens een rit in dezelfde achtbaan. Volgens de aanklacht zou haar hoofd hard tegen de hoofdsteun zijn geslagen, met blijvende gezondheidsproblemen tot gevolg.



Onderzoek

Mack, gevestigd in het Duitse Waldkirch, is de leverancier van de baan, die ontworpen werd in samenwerking met Universal. Het bedrijf laat weten "diep bedroefd" te zijn en zegt de autoriteiten en de exploitant actief te ondersteunen bij het lopende onderzoek.



We kennen Mack Rides ook als de huisleverancier van het Duitse Europa-Park, gerund door de familie Mack. Stardust Racers, een duellerende lanceerachtbaan met snelheden tot 100 kilometer per uur, werd in mei dit jaar officieel geopend als één van de blikvangers van het nieuwe park. Sinds het fatale incident is de attractie dicht.



