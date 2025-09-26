Disneyland Paris

Disneyland Paris kondigt nieuwe show aan: Minnie's Dream Factory

Minnie Mouse speelt begin volgend jaar de hoofdrol in een nieuwe show in Disneyland Paris. Vanaf februari 2026 kunnen bezoekers van het Walt Disney Studios Park kijken naar Minnie’s Dream Factory, een muzikale voorstelling in theatergebouw Studio D. Eerder was daar voorganger Disney Junior Dream Factory te zien.

Die productie verdween in september vorig jaar. In het najaar van 2024 is de locatie nog gebruikt voor de kleinschalige show Minnie's Musical Moment. Tegenwoordig fungeert het gebouw als een meet-and-greet-locatie voor Mickey Mouse, aangezien zijn gebruikelijke ontmoetingsplek in het nabijgelegen Disneyland Park in onderhoud is.

Vanaf februari wordt er dus weer een volwaardige show opgevoerd, dit keer zonder het Disney Junior-merk. De droomfabriek uit de titel keert wel terug. "Minnie neemt Katrien, Donald, Knabbel en Babbel mee op een meeslepend muzikaal wonder zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt", laat Disney weten.



Fancy Nancy Clancy

"Bereid je voor om te zingen, te dansen en de energie te voelen terwijl de fabriek tot leven komt met wonderbaarlijke mechaniek en betoverende creaties." In de originele Dream Factory, die in 2021 in première ging, kregen Mickey en Minnie Mouse gezelschap van Fancy Nancy Clancy, Vampirina en Timon uit The Lion King.