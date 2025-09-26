Movie Park Germany

Politie zoekt verdachte van diefstal in Movie Park Germany: foto verspreid

In Movie Park Germany is op donderdag 1 mei van dit jaar een handtas gestolen. Het voorval gebeurde in de bagageruimte van een attractie in het Duitse pretpark. In de tas zaten volgens de politie onder meer een smartphone en een koptelefoon.

De vermoedelijke dader is vastgelegd op camerabeelden. De politie van Bottrop heeft nu een foto van de verdachte vrijgegeven. Het is niet bekend waar hij woont. Wie de man op de foto herkent of informatie over hem heeft, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0800-2361111.

De diefstal vond bijna vijf maanden geleden plaats. Politiefoto’s verschijnen vaker pas na weken of maanden, omdat de wet bepaalt dat ze alleen mogen worden gepubliceerd als andere opsporingsmethoden geen resultaat opleveren en de zaak niet op een andere manier kan worden opgelost.



