Phantasialand

Forse stijging: Phantasialand verhoogt entreeprijs komende winter naar 78 euro per persoon

Phantasialand wordt komende winter een stuk duurder. De reguliere entreeprijs van het Duitse pretpark stijgt tijdens winterseizoen Wintertraum naar maximaal 78 euro per persoon. Het is voor het eerst dat de grens van 75 euro doorbroken wordt. Nu betalen bezoekers nog maximaal 68 euro voor een dagticket.

Bij de vorige editie van Wintertraum, van november 2024 tot januari 2025, kostte een entreekaartje maximaal 64 euro. Vervolgens werd de toegangsprijs afgelopen voorjaar verhoogd naar 68 euro. Daar komt vanaf zaterdag 15 november, de start van een nieuwe editie van Wintertraum, dus nog eens 10 euro bovenop.

Het winterevenement - met dagelijks vuurwerk - duurt tot en met zondag 26 januari 2026. Phantasialand is dan elke dag open van 11.00 tot 20.00 uur. Naar verwachting opent het park binnenkort een nieuwe attractie in het Residenz Theater, de vervanger van bioscoopzaal Schauspielhaus in themadeel Berlin. De openingsdatum is nog niet gecommuniceerd.



Boete

Overigens rekende Phantasialand in 2023 nog maximaal 71 euro. Het standaardtarief bedroeg toen 61 euro, maar bezoekers waren een toeslag van 10 euro kwijt als ze hun entreebewijzen aanschaften op de bezoekdag zelf. Van die Same Day-Ticket-boete is men later afgestapt.



Concurrent Europa-Park hanteert nog wel zo'n supplement, waardoor het maximale dagtarief daar dit jaar uitkomt op 83 euro in plaats van 73 euro. Phantasialand is dus nog niet het duurste park van Duitsland. In Europa spant Disneyland Paris nog steeds de kroon, met maximaal 119 euro per dag voor één park en 144 euro voor twee parken.



65 procent

Wie 78 euro te duur vindt voor een dagje Phantasialand, krijgt de kans om online goedkopere tickets aan te schaffen. Op dit moment worden via de Phantasialand-website tijdelijk kaarten aangeboden vanaf 28 euro, een korting van bijna 65 procent ten opzichte van het reguliere tarief.



