Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland gaat ligbedden en parasols verhuren op het strand

Plopsaland Belgium stapt volgend jaar zomer zelf het strand op. Het Vlaamse pretpark heeft het bekende verhuurbedrijf Cabine Jeanne in De Panne overgenomen. Daardoor kunnen bezoekers en verblijfsgasten vanaf volgend jaar terecht voor de huur van ligbedden, parasols en windschermen op het strand, op nog geen tien minuten rijden van Plopsaland.

"Na meer dan zestig jaar neemt Plopsa Cabine Jeanne over", bevestigt een woordvoerder. "We willen hiermee nog sterker inzetten op de beleving van onze bezoekers en verblijfsgasten. Deze overname vormt een mooie aanvulling op ons bestaande vakantieaanbod met Plopsaland Belgium, Plopsaqua De Panne en het Studio 100 Theater."

Cabine Jeanne is al decennialang een vaste waarde op het strand. Christophe Bartholomeus, jarenlang het gezicht van de geel-rode cabines, combineerde het seizoenswerk met een baan als dakdekker. Elke zomer nam hij maanden onbetaald verlof om zijn 170 ligbedden uit te baten.



Opvolger

"Het werd fysiek te zwaar", vertelde hij eerder. "Na 25 jaar wil ik samen met mijn vrouw nog wat meer van het leven genieten." Bartholomeus zette het bedrijf dit voorjaar officieel in de etalage. Via een oproep op Facebook en interviews in de pers maakte hij duidelijk een opvolger te zoeken.



Plopsa neemt zijn rol nu over, zodat er in De Panne straks niet alleen een Plopsaland is, maar als het ware ook een Plopsastrand. "Het zal voor onze verblijfsgasten een extra service zijn, maar uiteraard zullen we aan iedereen verhuren", zegt de voorlichter. "Uiteraard zullen we het reglement respecteren. Dit wordt alles behalve een attractie."



