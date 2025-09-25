Serengeti-Park Hodenhagen

Duitse probleemachtbaan stilgelegd: fabrikant trekt handen af van project

VIDEO De soap rond een Duitse probleemachtbaan heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Het gaat om Gozimba in attractie- en dierenpark Serengeti-Park: een innovatieve hangende rollercoaster waarvan de opening al meerdere keren werd uitgesteld. Directeur Fabrizio Sepe laat nu in een videoboodschap weten dat de fabrikant zich heeft teruggetrokken.

Daardoor staat het miljoenenproject volledig op pauze. "De firma die achter dit hele project zit, duikt op dit moment weg", zegt Sepe in het filmpje. "Het project is nu totaal tot stilstand gekomen. We doen alles wat mogelijk is om het toch weer in gang te zetten, want zonder hulp, deze keer financieel, kunnen we met dit project überhaupt niet verder."

De attractie wordt al jaren geteisterd door problemen. Eigenlijk had de opening al in 2022 moeten plaatsvinden. Sindsdien volgden uitstel na uitstel, onder meer door technische mankementen. Nog geen week geleden meldde Sepe dat de wielophanging niet goed functioneert: de constructie bouwt te veel druk op in de bochten, waardoor wielen al na een halve dag kapotgingen.



Geen verantwoordelijkheid

In een aanvullende verklaring wordt nogmaals openlijk de schuld gegeven aan de leverancier. "Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor de bouwfout van de wegen en verwijst naar het uitvoerende metaalbouwbedrijf", aldus Serengeti-Park. Dat zorgt voor "een enorme financiële uitdaging".



Het park benadrukt al veel meer in de baan geïnvesteerd te hebben dan ooit de bedoeling was. "Als de bedrijven ons niet tegemoetkomen, weten we niet of en hoe het project nog gered kan worden..."



RES Rides

De fabrikant wordt in de video niet bij naam genoemd, maar het is algemeen bekend dat de baan afkomstig is van het Zwitserse bedrijf Ride Engineers Switzerland (RES Rides). Het prototype van het model air loop is 400 meter lang en 25 meter hoog. Passagiers zouden met beweegbare vleugels zelf moeten kunnen bepalen of ze over de kop gaan.