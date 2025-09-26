Parques Reunidos

Eigenaar Slagharen en Bobbejaanland herfinanciert miljardenlening

Het Zweedse investeringsfonds EQT, eigenaar van pretparkengroep Parques Reunidos, heeft een grote herfinanciering afgerond. Meer dan 1 miljard euro aan leningen is vervangen door nieuwe leningen met gunstigere voorwaarden, waardoor de schuldlast van de groep iets daalt en de kosten lager uitvallen.

Bij de herfinanciering werd een nieuwe lening van 840 miljoen euro afgesloten, aangevuld met 78 miljoen euro uit een bestaande kredietlijn en 125 miljoen euro aan eigen middelen. Daarmee worden oude schulden afgelost en keert het bedrijf een dividend van 50 miljoen euro uit aan aandeelhouders.

Parques Reunidos bezit in Europa onder meer Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland, Movie Park Germany, Parque Warner Madrid, Mirabilandia en Tusenfryd. De Amerikaanse parken werden eerder dit jaar verkocht aan Herschend, het bedrijf achter Dollywood en Silver Dollar City. Ook het Duitse park Belantis werd van de hand gedaan.



Madrid

Naast EQT hebben ook Corporación Financiera Alba uit Spanje en Groupe Bruxelles Lambert uit België een belang in Parques Reunidos. Samen controleren de investeerders de groep, die vanuit Madrid wordt geleid.



Parques Reunidos sloot 2024 af met een omzet van 858 miljoen euro en een brutowinst van ruim 250 miljoen euro. Kredietbeoordelaar Moody's verwacht dat de schuldratio de komende jaren verder afneemt dankzij groei en kostenbeheersing. De groep zegt zich na de verkoop van de Amerikaanse divisie volledig te richten op de Europese markt.