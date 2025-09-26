Plopsaland Resort Belgium

Het Verkeerspark van Plopsaland Belgium keert terug op een nieuwe locatie

Plopsaland Belgium geeft het gesloten Verkeerspark een tweede leven. De klassieke attractie werd onlangs gesloten om plaats te maken voor een nieuw complex met onder andere een groot flying theater. Nostalgici hoeven het verkeerscircuit echter niet lang te missen. Er is een vergunning aangevraagd voor een nieuw Verkeerspark.

De attractie moet komen te liggen tussen de overdekte hal Circus Bumba en de Big & Betsy Hoeve, op de plek waar eerder een paardenweide te vinden was. Tot 2023 liep daar Amika rond, het paard uit de gelijknamige tv-serie van Studio 100. Over een tijdje zullen er elektrisch aangedreven wagentjes rijden, tegenover een bestaande tractorbaan.

Het is niet voor het eerst dat Het Verkeerspark wordt verplaatst. De recent gesloten versie stamt uit 2007, nadat het originele parcours - waarbij kinderen nog zelf moesten trappen - in 2006 plaatsmaakte voor de komst van een souvenirwinkel.



Tankstation

De vergunningsaanvraag laat zien dat de opzet van de interactieve attractie gelijk blijft, inclusief de aanwezigheid van een rotonde en een tankstation, maar dan 250 meter verderop. Een woordvoerder van Plopsa bevestigt het nieuws. Volgende week staat een presentatie gepland over de toekomstplannen van het park.



