Efteling

Speciaal evenement voor Efteling-abonnees heet Avond van de Vijf Zintuigen

Een speciaal evenement voor abonnementhouders van de Efteling krijgt de titel Avond van de Vijf Zintuigen. Vanaf vandaag kunnen abonnees een tijdvak reserveren voor de bijzondere avond, die twee keer plaatsvindt: op donderdag 6 en vrijdag 7 november. Het initiatief is alleen bedoeld voor personen met een Premium-pas: Classic- en Plus-abonnees zijn niet welkom.

Premium-abonnees betalen extra voor één exclusief Efteling-evenement per kalenderjaar. Vorig jaar mochten ze spookspektakel Danse Macacabre als eerste uitproberen. Dit jaar staat dus de Avond van de Vijf Zintuigen op het programma. De Efteling noemt het "een unieke avond in het hart van de Wereld vol Wonderen".

"Ga met ons mee op een wonderlijke avondwandeling", luidt de beschrijving. "Onderweg kom je diverse Efteling-bewoners tegen. Laat je zintuigen prikkelen en geniet van bijzondere ontmoetingen en entertainment."



Gesloten

Het programma duurt ongeveer zestig tot negentig minuten. Horecagelegenheden zijn gesloten. Wel ontvangen bezoekers bij binnenkomst een flesje drinken. Ze worden ontvangen bij kassa 18 en 19, rechts van de hoofdentree.



De uitnodigingen zijn verstuurd aan iedereen die op maandag 8 september een lopend Premium-abonnement had. Abonnees kunnen zich online inschrijven voor één van de twee dagen, tot uiterlijk 31 oktober. Voor de aankomst zijn tijdvakken van een kwartier beschikbaar tussen 19.30 en 21.30 uur.



