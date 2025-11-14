Dierenpark Hoenderdaell

Poema's terug in Nederland: nieuwe dieren gearriveerd

VIDEO In Nederland zijn voor het eerst in maanden weer poema's te zien. Stichting Leeuw in Dierenpark Hoenderdaell heeft drie grote katachtigen uit Slowakije opgevangen: twee poema's en een panter. De dieren kwamen eerder deze herfst aan in Anna Paulowna en zitten inmiddels in hun nieuwe onderkomens. Dat bevestigt de stichting aan Looopings.

Het gaat om twee poema's - een man van 11 jaar en een vrouwtje van 5 - plus een mannelijke panter van 11 jaar. Ze waren eigendom van een overleden particulier die verschillende wilde dieren hield in een privéverblijf. Een familielid erfde de dieren en zocht een plek waar ze veilig terecht konden.

Stichting Leeuw werd gevraagd om de opvang over te nemen. De drie roofdieren verbleven na aankomst eerst een maand in quarantaine. Daarna verhuisden ze naar het hoofdgebouw van de stichting, waar bezoekers ze uiteindelijk kunnen zien. Volgens een woordvoerster zijn de dieren stap voor stap aan het wennen aan hun nieuwe omgeving.



Kijkvensters

Bij de poema's Nero en Shanel zijn inmiddels kijkvensters in de buitenluiken geplaatst, zodat ze alvast het buitenleven kunnen bekijken. De panter Ozzy voelde zich zo op zijn gemak dat hij deze week al even buiten mocht rondlopen. Wie geluk heeft, kan hem kort zien voordat hij weer naar binnen gaat.



De verwachting is dat alle dieren binnen enkele weken voor het publiek zichtbaar zijn. Stichting Leeuw filmde de hele verhuizing vanuit Slowakije en publiceerde die op YouTube. In juni meldde de organisatie nog dat de laatste poema van ons land was ingeslapen wegens gezondheidsproblemen. Dankzij de drie nieuwkomers is de diersoort opnieuw in Nederland te bewonderen.