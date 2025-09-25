Kermis

Brand gesticht in woonwagen van kermisexploitant op Oktoberfest

Het eerste weekend van het bekende Oktoberfest in München is onrustig verlopen. Op het kermisterrein werd zaterdagavond brand gesticht in een woonwagen van een kermisexploitant. Een medewerker van een attractie merkte rond 23.20 uur een brandlucht op en trof in de wagen een 25-jarige man zonder vaste verblijfplaats aan. Naast hem lag een stapel brandende kleding.

De medewerker kon de brand zelf blussen en hield de verdachte vast tot de politie arriveerde. Agenten namen de man mee naar het politiebureau op het terrein en vervolgens naar een detentiecentrum in München. Een rechter vaardigde zondag een arrestatiebevel tegen hem uit. De schade bleef beperkt tot enkele honderden euro's.

De politie had het sowieso druk tijdens het eerste Oktoberfest-weekend. In één van de festivaltenten werd een beveiliger met een bierpul op het hoofd geslagen toen hij een bezoeker wilde wegsturen. De 25-jarige dader moest na zijn arrestatie 5000 euro borg betalen om vrijgelaten te worden.



Vechtpartij

Ook kwam het tot een vechtpartij waarbij een 29-jarige man een 32-jarige met een onbekend voorwerp op het hoofd sloeg. De jongere verdachte verzette zich hevig tegen de politie en werd pas na betaling van 15.000 euro borg weer vrijgelaten. Het slachtoffer hield er een snijwond aan over.



Daarnaast werden twee zakkenrollers aangehouden die probeerden een mobiele telefoon te stelen van een dronken bezoeker. Het toestel kon aan de eigenaar worden teruggegeven. Het 189ste Oktoberfest begon afgelopen zaterdag en duurt nog tot en met 5 zondag oktober.