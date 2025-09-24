Marveld Recreatie

Bijna klaar: het nieuwe pretpark Bommelwereld gaat volgende week open

FOTO'S Het zijn spannende dagen voor mensen achter Bommelwereld: het gloednieuwe Nederlandse attractiepark opent over precies een week. Decorateurs en technici zetten momenteel de puntjes op de i. Op beelden van Omroep Gelderland is te zien hoe het overdekte pretpark in Groenlo op dit moment oogt.

De afbeeldingen zijn afkomstig uit de tv-serie Van Tekening tot Pretpark, waarin de realisatie van Bommelwereld werd gevolgd. Alle attracties staan inmiddels overeind en het decoratiewerk is grotendeels gereed. De entree vormt één van de thematische hoogtepunten: bezoekers kunnen het park betreden via een statige kasteeltrap, een eregalerij óf een glijbaan.

Bij de ingang worden bezoekers welkom geheten door een animatronic van butler Joost. Eenmaal in de attractiehal treffen bezoekers belevingen aan als waterbaan Razende Rommel, familieachtbaan De BulderBaan, zweefmolen Zwevende Zwam, funhouse Magisch Emporium, oldtimers De Oude Schicht, carrousel De Rommeldamse Spil en eendenmolen De Vreemde Eend.



Bankgebouw

De rest van het aanbod bestaat uit een restaurant, een winkel, een museum en een theater. In een latere fase opent een walkthrough-ervaring in het bankgebouw van het fictieve stadje Rommeldam. Bommelwereld, onderdeel van vakantiepark Marveld Recreatie, opent op vrijdag 3 oktober voor het grote publiek. Twee dagen eerder is de openingsceremonie voor genodigden.















































































































