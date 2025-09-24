Rivoli Rotterdam

Desastreus oordeel: onafhankelijk onderzoek fileert plan voor Rotterdams attractiepark Rivoli

De toekomst van Rivoli, beter bekend als Attractiepark Rotterdam, ziet er somber uit. Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam oordeelt vernietigend over de plannen van ondernemer Hennie van der Most. Het beoogde pretpark in Rotterdam-Zuid blijkt volgens adviesbureau Ginder financieel en inhoudelijk nauwelijks levensvatbaar. Daarmee is een verlenging van de erfpacht, die in 2030 afloopt, voorlopig van de baan.

Het college van burgemeester en wethouders had eerder twee harde voorwaarden gesteld voor een nieuw erfpachtcontract: het park moest uiterlijk eind 2025 volledig open zijn én er moest een haalbare businesscase liggen. Beide doelen worden niet gehaald. Van der Most erkende al dat een volledige opening dit jaar niet meer lukt. Nu blijkt ook dat zijn financiële verwachtingen veel te rooskleurig zijn.

De onderzoekers stellen dat de totale opbrengsten 46 procent lager liggen dan de ondernemer voorspelt. Vooral het theater, de indoorcamping en de horeca zijn zwaar overschat: de campingopbrengsten zouden 75 procent lager uitvallen, het theater 62 procent, de horeca 56 procent. Bovendien is voor de geplande indoorcamping nog helemaal geen vergunning verleend, waardoor het onzeker is of dit onderdeel ooit gerealiseerd kan worden.



Negatieve grondwaarde

Ook de opbrengsten van de attracties liggen volgens Ginder ruim 30 procent lager. Waar Van der Most rekent op bijna 9 miljoen euro winst per jaar, blijft volgens de analyse hooguit 2,3 miljoen euro over. Vastgoedadviesbureau Cushman & Wakefield berekende bovendien dat de beleggingswaarde van het park lager is dan de reeds gemaakte kosten, wat resulteert in een negatieve grondwaarde.



Daarnaast ontbreekt een duidelijke samenhang in het concept. Het park bestaat grotendeels uit tweedehands attracties en gaat volgens de onderzoekers in tegen de huidige pretparktrends, waarbij beleving en onderdompeling in thema's centraal staan. Het gekozen prijsmodel, met een lage entreeprijs en losse tickets per attractie, doet denken aan een kermis en kan volgens het rapport leiden tot teleurstelling bij het publiek.



Niet realistisch

Ook de bijbehorende nevenactiviteiten lijken niet realistisch. Zo verwacht Van der Most jaarlijks 100.000 bezoekers voor dinnershows, maar volgens Ginder is in de markt hooguit 18.000 haalbaar. Daar komt bij dat de ligging naast recyclingbedrijven en een afvaloverslag risico's oplevert voor geur- en geluidsoverlast, juist in de zomermaanden.



"Van een haalbare businesscase is objectief gezien geen sprake", schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad. De gemeente houdt echter een kleine opening: mocht het attractiepark er vóór 2030 alsnog in slagen volledig te openen én financieel gezond te draaien, dan kan Van der Most opnieuw om verlenging van de erfpacht vragen. Tot die tijd loopt het bestaande contract gewoon door.



Verkoop

Van der Most, die al ruim twaalf jaar aan zijn project werkt, stak naar eigen zeggen zo'n 50 miljoen euro in de bouw van het park op het terrein van de voormalige afvalverbrander AVR naast de Maastunnel. Voor de afbouw is nog eens 10 tot 12 miljoen euro nodig. Banken en externe financiers zijn inmiddels afgehaakt. Een verkoop behoort tot de mogelijkheden.