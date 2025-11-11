Wunderland Kalkar

Wunderland Kalkar maakt zich op voor derde editie van lichtfestival, met nieuw themagebied

In het Duitse attractiepark Wunderland Kalkar wordt gewerkt aan de derde editie van een winters lichtfestival. Op zaterdag 22 november keert Wunderlight terug, met meer lichtobjecten en een extra themagebied. De voorbereidingen zijn in volle gang: zo'n twintig medewerkers bouwen meer dan vierhonderd figuren op, verspreid over vier verlichte werelden.

Bezoekers wandelen door de zones Kernie's Dorf, Dino Glow, Winter Tierwelt en het nieuwe Himalaya Legends. Daar staan metershoge dinosaurussen, ijsberen en poorten opgesteld. "Sommige lichtobjecten zijn tot 7 meter hoog en 15 meter lang", zegt technisch coördinator Marcus Woll. "Zonder groot materieel krijg je dat niet voor elkaar."

Volgens zijn collega Fabian Heister gaat het om een flinke klus. "We hebben zo veel lichtslingers dat we er meerdere keren de koeltoren mee kunnen omwikkelen", vertelt hij, verwijzend naar de blikvanger van het park. Na het verwijderen van alle halloweenversiering wordt 10 kilometer aan stroomkabel uitgerold.



Schaatsbaan

Tijdens Wunderlight blijven enkele attracties geopend, voorzien van extra verlichting. Verder is er een schaatsbaan, een fotohokje en een winterse foodmarket met eten en drinken. Hapjes en drankjes zijn 's winters niet inbegrepen bij de entreeprijs. Het evenement loopt tot en met zondag 1 februari 2026.



Wunderlight is geopend van 17.00 tot 20.30 uur op alle zaterdagen en zondagen in die periode, plus dagelijks in de kerstvakantie - behalve op woensdag 24 december. Kaarten kosten online 13 euro voor een specifieke dag of 15 euro voor een flexibele datum. Aan de kassa bedraagt de toegangsprijs 16 euro, parkeren kost 6 euro.



