Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Natura Artis Magistra

Nijlpaard Tanja keert zestien jaar na haar dood terug in Artis, nu als museumstuk

Vandaag, 15.53 uur

VIDEO Het beroemdste nijlpaard van Amsterdam is terug in dierentuin Artis. Vanmorgen werd Tanja, die van 1969 tot 2009 in het dierenpark leefde, met een hijskraan het Artis-Groote Museum in getakeld. Daar wordt zij het middelpunt van de tentoonstelling Dichtbij Tanja, die op 17 oktober opent.

Karlien Pijnenborg, hoofd van het Groote Museum, spreekt over spannende operatie. "Het luisterde heel nauw toen Tanja via het raam het museum werd in getakeld. Ze maakte nu al grote indruk." Onder toeziend oog van bezoekers, medewerkers en oud-dierverzorgers kreeg Tanja zo een nieuwe plek.

Het nijlpaard gold decennialang als publiekslieveling, tot ze op 45-jarige leeftijd overleed. Generaties bezoekers kwamen speciaal voor haar naar Amsterdam, laat Artis weten. Zestien jaar na haar overlijden is Tanja opnieuw van dichtbij te zien, in opgezette vorm.

Tweede leven
De tentoonstelling belicht haar leven en betekenis vanuit drie invalshoeken: herinneringen van bezoekers, de veranderende rol van dieren in dierentuinen en de culturele betekenis van het nijlpaard door de eeuwen heen. Ook wordt uitgelegd hoe dieren na hun dood een tweede leven krijgen als educatief object.

Bezoekers kunnen daarnaast een audiotour volgen die is ingesproken door presentatrice Merel Westrik. Dichtbij Tanja is van vrijdag 17 oktober 2025 tot en met zondag 10 mei 2026 te bezoeken in het Artis-Groote Museum, grenzend aan de dierentuin.



Meer Natura Artis Magistra
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be