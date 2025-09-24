Natura Artis Magistra

Nijlpaard Tanja keert zestien jaar na haar dood terug in Artis, nu als museumstuk

VIDEO Het beroemdste nijlpaard van Amsterdam is terug in dierentuin Artis. Vanmorgen werd Tanja, die van 1969 tot 2009 in het dierenpark leefde, met een hijskraan het Artis-Groote Museum in getakeld. Daar wordt zij het middelpunt van de tentoonstelling Dichtbij Tanja, die op 17 oktober opent.

Karlien Pijnenborg, hoofd van het Groote Museum, spreekt over spannende operatie. "Het luisterde heel nauw toen Tanja via het raam het museum werd in getakeld. Ze maakte nu al grote indruk." Onder toeziend oog van bezoekers, medewerkers en oud-dierverzorgers kreeg Tanja zo een nieuwe plek.

Het nijlpaard gold decennialang als publiekslieveling, tot ze op 45-jarige leeftijd overleed. Generaties bezoekers kwamen speciaal voor haar naar Amsterdam, laat Artis weten. Zestien jaar na haar overlijden is Tanja opnieuw van dichtbij te zien, in opgezette vorm.



Tweede leven

De tentoonstelling belicht haar leven en betekenis vanuit drie invalshoeken: herinneringen van bezoekers, de veranderende rol van dieren in dierentuinen en de culturele betekenis van het nijlpaard door de eeuwen heen. Ook wordt uitgelegd hoe dieren na hun dood een tweede leven krijgen als educatief object.



Bezoekers kunnen daarnaast een audiotour volgen die is ingesproken door presentatrice Merel Westrik. Dichtbij Tanja is van vrijdag 17 oktober 2025 tot en met zondag 10 mei 2026 te bezoeken in het Artis-Groote Museum, grenzend aan de dierentuin.