Efteling

Efteling en Vekoma onthullen rolstoelconcept voor toegankelijke attracties

FOTO'S De Efteling en attractiebouwer Vekoma presenteren een vernieuwend ontwerp dat attracties beter toegankelijk moet maken voor bezoekers in een rolstoel. Samen bedachten de bedrijven een zogenoemde seat-on-wheels: een gecertificeerde rolstoelstoel die veilig kan worden vastgezet in verschillende attractietypes.

Het concept is ontwikkeld in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen van de Zonnebloem, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen. Het idee is dat rolstoelgebruikers voortaan samen met hun gezelschap dezelfde rit kunnen beleven, zonder over te hoeven stappen in een aparte stoel.

Volgens Vekoma-topvrouw Anne-Mart Agerbeek is het ontwerp bedoeld als een nieuwe standaard voor inclusiviteit binnen de attractie-industrie. "Dit is meer dan een technische oplossing. We willen de hele sector uitnodigen om mee te denken en mee te bouwen aan een toekomst waarin beleving voor iedereen vanzelfsprekend is."



28 procent

Efteling-communicatiemanager Femke van Es noemt het initiatief een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsdoelen van het park. "Bij 28 procent van de gezelschappen die ons park bezoeken, is iemand met een beperking aanwezig. Door samen te werken hopen we echt verschil te maken."



Alexander van Zijp van de Zonnebloem spreekt over een waardevolle stap richting volwaardige deelname aan het attractieparkbezoek. De initiatiefnemers roepen andere leveranciers en parken op om zich bij het project aan te sluiten, zodat het concept verder kan worden uitgewerkt en op termijn daadwerkelijk in attracties toegepast kan worden.







