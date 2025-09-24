Merlin Entertainments

Miljoenenovername in de pretparkwereld: Lego wordt de eigenaar van alle Legoland Discovery Centres

De Britse pretparkgroep Merlin Entertainments verliest in één klap tientallen locaties. Men doet wereldwijd alle overdekte Lego-pretparken van de hand. Het gaat om 29 vestigingen van Legoland Discovery Centres en Lego Discovery Centres in negen landen, die samen jaarlijks ongeveer vijf miljoen bezoekers trekken. Ze worden verkocht aan de Lego Group.

De centra, te vinden in grote steden, combineren speelruimtes met Lego-bouwactiviteiten, opvallende Lego-creaties en Lego-winkels. De eerste vestiging opende in 2007 in Berlijn. Er zijn ook locaties in Scheveningen (2021) en Brussel (2022). Met de overname wil Lego naar eigen zeggen "het netwerk van eigen winkels uitbreiden en de merkbeleving verder versterken".

Voor Merlin betekent de deal een forse verandering. Het concern blijft wel eigenaar en uitbater van de elf Legoland-resorts wereldwijd, waarvan er drie in Europa liggen: Denemarken, Engeland en Duitsland. De Discovery Centres verdwijnen echter uit de portefeuille. De verkoop, ter waarde van zo'n 235 miljoen euro, moet eind dit jaar rond zijn.



Verlies

Merlin staat al langer onder financiële druk. In 2024 leed de groep een verlies van bijna 575 miljoen euro. Het afstoten van attracties lijkt een manier te zijn om het hoofd boven water te houden. Eerder probeerde het bedrijf diverse Sea Life-locaties te verkopen, zonder succes. In Blackpool kwamen zes toeristische trekpleisters in handen van de gemeente.



Volgens Lego-topman Niels B. Christiansen krijgen de Discovery Centres bij de speelgoedfabrikant meer toekomstperspectief. Merlin-directeur Fiona Eastwood benadrukt dat de groep zich voortaan volledig wil concentreren op de grotere resorts en andere internationale merken.



