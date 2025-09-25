Efteling

Efteling deelt unieke beelden van sloop en herbouw Hans en Grietje

FOTO'S Het sprookje van Hans en Grietje verdween in de nacht van 9 op 10 april 2024 uit de Efteling. Maar wie vandaag de dag een bezoek brengt aan het Sprookjesbos, treft het bekende snoephuisje gewoon aan. Omdat het originele bouwwerk uit 1955 in zeer slechte staat was, koos het attractiepark voor een volledige herbouw. Foto's van de sloop waren tot nu toe schaars.

De afbraak vond bewust 's nachts plaats, zodat er geen beelden van de ingrijpende klus online zouden verschijnen. Nu zijn er alsnog foto's van de werkzaamheden, dankzij een presentatie op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona. Efteling-medewerker Emile Castelain, beleidsmedewerker erfgoedontwikkeling, gaf daar woensdagmiddag tekst en uitleg over het erfgoedbeleid van het sprookjespark.

Dat deed hij aan de hand van de casus van Hans en Grietje. Het verhaal van Castelain werd geïllustreerd met verschillende foto's die tot nu toe niet in de openbaarheid kwamen. Naast beelden van de sloop zien we hoe de muren van het oude sprookjeshuisje in het verleden van binnenuit verstevigd zijn met randen van bakstenen.



Brokstukken

Omdat er geen fundering onder lag, was ook die oplossing geen eeuwig leven beschoren. Castelain liet verder duidelijk zien hoe een subtiele aanpassing zorgt voor meer stevigheid: waar voorheen een scheur ontstond in het dak, hangen nu pannenkoeken over de dakrand heen. Brokstukken van het eerste huis zijn bewaard in het Efteling-archief, zodat de originele bouwmethode ook later nog onderzocht kan worden.







































